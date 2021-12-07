Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu, doğum gününü kutladı.

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes rolüyle ünlenen Esra Dermancıoğlu, 53 yaşına girdi.

Şimdilerde Kaderimin Oyunu disizinde Zahide karakterini canlandıran Dermancıoğlu, şimdi de yeni yaşını paylaştığı komik video kutladı.

"NE GÜZEL YAŞADIM"

Ünlü oyuncu paylaşımına, "53 yaşıma basmış bulunuyorum... Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım..." notunu yazdı.

Esra Dermancıoğlu'ndan doğum günü videosu VİDEO

