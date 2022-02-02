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    Esra Dermancıoğlu'ndan Tarkan itirafı

    'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki Mukaddes karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Tarkan'ın kendisini takip etmesini bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 08:27
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    Esra Dermancıoğlu'ndan Tarkan itirafı

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve yayınladığı eğlenceli videolarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Esra Dermancıoğlu, Megastar Tarkan'la ilgili itirafıyla şaşırttı. Sempatik oyuncu, 544 bin takipçisi bulunan Instagram'ında mavi tik simgesinin (tanınmış kişilerin doğrulanmış hesabı) olmamasının da hoşuma gittiğini söyledi.

    "MAVİ TİK YOK"

    YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan 53 yaşındaki oyuncu, Tarkan'la tanışmak istediğini söyledi. Dermancıoğlu, “Onunla tanışmayı çok isterim. Tarkan’ı sosyal medyadan takip ediyorum. Ara ara 'Acaba geri takip ediyor mu?' diye de bakıyorum. Ama sanırım sosyal medya hesabımda mavi tik olmadığı için görünmüyorum.

    "TİKSİZ DAHA HAVALI"

    Aslında hatırı sayılır bir takipçim var ancak mavi tik’imin olmaması hoşuma gidiyor. Hatta tiksiz olmayı daha havalı buluyorum ve sosyal medyada o kadar çok takipçili olmayı biraz tehlikeli buluyorum. Ama beni takip eden pişman olmaz." dedi.

    Esra Dermancıoğlu ndan Tarkan itirafı #1

    Esra Dermancıoğlu ndan Tarkan itirafı #2

    Esra Dermancıoğlu ndan Tarkan itirafı #3


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