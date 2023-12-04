Esra Dermancıoğlu'nun asansörde dans ettiği video beğeni yağmuruna tutuldu Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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ensonhaber.com

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Yenge' karakteri ile hafızalarımıza kazınan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Esra Dermancıoğlu, takipçileri ile en eğlenceli hallerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Asansörde dans

Neredeyse gittiği her yerde kendine özgü figürlerle dans eden Dermancıoğlu, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Başarılı oyuncu, bu defa asansörde dans etti. Kendine has tarzı ve enerjisiyle tanınan Dermancıoğlu'nun bu neşeli anları takipçilerinden beğeni aldı.

İtalya sokaklarında da dans etmişti

Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda da İtalya sokaklarında dans ettiği videoyu takipçileri ile paylaşmıştı.