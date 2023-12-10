Esra Erol imaj değiştirdi! Evde fark edilmeyince isyan etti Ekranların sevilen ismi Esra Erol, imaj değiştirdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Erol o anlara, "Sevdiklerinize küçük süprizler yapın" notunu düştü.

ensonhaber.com

Gündüz kuşağının öne çıkan isimlerinden olan Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Hem kendisini hem de ailesini paylaşan Erol, bu defa yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu.

"Sevdiklerinize küçük sürprizler yapın. Perçem kestirin. Maç saatinde evde kimse yüzünüze bile bakmasın" diyerek yeni imajını paylaşan Esra Erol ardından Harper's Bazaar ödül töreninde görüntülendi.

"Yaşlı gözüküyor"

Ancak her zaman şıklığıyla dikkat çeken sunucu bu sefer herkesi şaşırttı. Esra Erol'un siyah tarzına "Kadın sanki bir anda yaşlanmış", "Babaannemin gençlik fotoğraflarına bakıyorumdur", "Esra çok yaşlı görünüyor", "Ay Esra'ya ne yapmışlar" yorumları yağdı.