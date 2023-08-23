Esra Erol ve Bergüzar Korel buluştu Değişimiyle Esra Erol'a benzetilen güzel oyuncu Bergüzar Korel, ünlü sunucuyla bir araya gelip poz verdi.

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Meslektaşı Halit Ergenç ile evliliğinden 3 de çocuğu bulunan Bergüzar Korel, ikinci çocuğundan sonra Türkiye'yi terk edip Londra'ya taşınmıştı.

Yeni iş için Türkiye'ye geldi

Çocuklarıyla ilgilendiği için uzun süre sonra bir dizi teklifini kabul etti. Yıllardır setlerden uzak olan Korel, yeni projesi için Türkiye'ye geldi.

Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel'e övgü yağdı. Ünlü oyuncu, imaj değişikliği sonrası en yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

"Heyecanla bekleniyorsun"

Bergüzar Korel'in son halini gören Esra Erol'dan da paylaşım gecikmedi. 28 Ağustos'ta ekranlara dönmeye hazırlanan sunucu yakın arkadaşını paylaşarak "Heyecanla bekleniyorsun" dedi. Esra Erol Korel'in kendisine benzerliğine dair ise yorum yapmadı.

Esra Erol ve güzel oyuncu kısa süre sonra ise bir arkadaşlarının düğününde buluştu. Poz veren ikiliyi görenler ise benzerliklerine şaşıp kaldı.