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- Esra Kazancıbaşı Rasim Öztekin'i anlattı
Esra Kazancıbaşı Rasim Öztekin'i anlattı
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, 20 yıllık beraberliklerini ve aşklarını anlattı.
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 12:35
- Güncelleme : 28.06.2022 - 12:50
Geçen yıl hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, hastalıkta, sağlıkta el ele geçen 20 yıllık beraberliklerini ve aşklarını bir kitaba yazdı.
Esra Kazancıbaşı, Öztekin'le Yunanistan tatilinde yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı.
Yunan polisiyle birlikte çalıştılar
Tatilde araçlarından Rasim Öztekin'in tableti ve ilaçlarının bulunduğu sırt çantasının çalındığını yazan Kazancıbaşı, Yunan polisiyle el ele verip filmleri aratmayacak bir kovalamacanın içine girdiklerinden bahsetti.
Icloud hesabıyla akıllı telefonundan çalınan tabletinin konumunu bulduklarını belirten Kazancıbaşı, polisin operasyonuyla hırsızları yakaladıklarını yazdı.