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    Esra Ruşan, boşandı

    Oyuncu Esra Ruşan, 6 yıl evli kaldığı yönetmen Fatih Kızılgök'dan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 08:23
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    Esra Ruşan, boşandı

    “Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök, 6 yıllık evliliklerini bitirdi.

    Geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı.

    NAFAKA BAĞLANDI

    2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

    Esra Ruşan, boşandı #1

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