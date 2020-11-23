Esra Ruşan, boşandı

Oyuncu Esra Ruşan, 6 yıl evli kaldığı yönetmen Fatih Kızılgök'dan ayrıldı.

“Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök, 6 yıllık evliliklerini bitirdi.

Geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı.

NAFAKA BAĞLANDI

2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.