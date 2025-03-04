'Eşref Rüya'ın Nisan'ı Demet Özdemir'in bölüm başı ücreti ortaya çıktı

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Çağatay Ulusoy’un Eşref ve Demet Özdemir’in Nisan karakterlerine hayat verdiği Eşref Rüya dizi fragmanı yayınlanınca gündem olmuştu.

İkilinin hayranları fragmanın yayınlanmasının ardından diziye başlamadan yoğun ilgil göstermişti. Paylaşım rekoru kıran fragman çok konuşulmuştu.

Merakla beklenen dizi gündemdeyken başrollerin alacakları ücretler de merak ediliyordu.

1.5 MİLYON TL

Özdemir'in, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı ücreti ortaya çıktı. Güzel oyuncunun her bölüm için 1.5 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi. Her hafta Özdemir'in alacağı para sosyal medyada gündem oldu.