Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi güzeliğiyle büyüledi

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Şu sıralar 'Eşref Rüya' dizisinde Çiğdem karakteri ile izleyici karşısına çıkan Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; “Dizide polis memuru Çiğdem karakterini canlandırıyorum. Çok heyecanlıyım.” demişti.

POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Instagram'da 707 bin takipçisi bulunan oyuncunun pozlarını gören hayranları yorum yağmuruna tuttu. Develi, tek bir kötü yorum aldı.