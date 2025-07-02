Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir tatilde! Bikinili kareleri çok beğenildi

Reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL kazanan ünlü oyuncu Demet Özdemir her yaptığıyla gğndem yaratmaya devam ediyor.

Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

TATİLDEN

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden ünlü isim bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"OLDUKÇA RENKLİ"

Demet Özdemir siyah beyaz olarak yayınladığı karelerine 'Oldukça renkli' ifadelerini not düştü.

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.