Eşref Rüya'nın Rüya'sı Demet Özdemir'in bölüm başı ücreti gündem oldu! Haftada 1,5 milyon TL kazanıyor

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Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı güçlü kadrosuyla dikkat çeken 'Eşref Rüya', her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizide Eşref'in bir türlü kavuşamadığı, aşık olduğu kadın Rüya'yı canlandıran Özdemir, sadece oyunculuğuyla değil, kazancıyla da gündeme geliyor.

HAFTADA 1,5 MİLYON TL

İddiaya göre, oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinden bölüm başı tam 1,5 milyon TL kazanıyor.

Bu rakam, onu televizyon dünyasının en çok kazanan kadın oyuncularından biri haline getiriyor.

YUNANİSTAN'DAN EV ALMIŞTI

Reklam dünyasında da markaların gözdesi olan Özdemir, geçtiğimiz eylül ayında yer aldığı bir reklam kampanyasından 25 milyon TL gibi dev bir ücret almıştı.

Kazandığını gayrimenkule yatıran Özdemir, son olarak, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 38 milyon TL değerinde lüks bir konut satın almıştı.

ÇAĞATAY'A 3,5 MİLYON LİRA

Çağatay Ulusoy'un, Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 3,5 milyon lira kazandığı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.