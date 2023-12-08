Estetiği abartan Songül Karlı'nın gözünün son halini görenleri şaşırttı Estetiği abartan ünlülerden şarkıcı Songül Karlı'nın yüzündeki deformasyon sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Yüzüne yaptırdığı operasyonlarla yetinmeyen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, en son kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettirmişti.

Son hali ile meslektaşı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı hem estetik hem de filtreyi abarttı. Instagram hesabından estetik eleştirlerine cevap veren Karlı, "Keşke benim kadar herkese yakışsa" demişti.

Estetikleriyle havasını atan Songül Karlı'nın son hali dikkat çekti.

Yüzünü gerdiren türkücünün bir gözündeki sorun gözlerden kaçmadı.

Songül Karlı'yı görenler 'Bir gözün başka bir gözün başka yere bakıyor', 'Yeter, estetiği bırak', 'Yazık ettin kendine' yorumlarında bulundu.