Estetiğin dozunu kaçırdı! Dilan Çiçek Deniz yorumlara isyan etti: Vallahi bezdim Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yüzünü olduğu bir markanın lansmanında yüzündeki değişimle dikkat çekti. Takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Çiçek, yaptığı paylaşımla estetik yorumlarına yanıt verdi.

ensonhaber.com Aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri de oyuncu Dilan Çiçek Deniz. Şimdilerde meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olan Deniz, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu her hareketi ve paylaşımıyla zaman zaman eleştiri ve övgü alıyor. Bambaşka biri oldu Son olarak estetikli hali ile gündem olan Deniz, bambaşka biri haline dönüştü. Estetiğin dozunu kaçıran oyuncu, yüzü olduğu bir markanın lansmanında dikkat çekti. Elbisesi ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı. "Vallahi bezdim" Fransız askısının yanı sıra çene uzunluğundaki değişimi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncuya eleştiri üzerine eleştiri yağınca çareyi sosyal medya hesabından doğal halini paylaşmakta buldu. Yaptığı paylaşımla isyan eden Çiçek, "Vallahi bezdim." notunu düştü.