Estetik iddiaları vardı! Göksel sosyal medyadan açıklama yaptı

Haber Merkezi

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan Göksel, gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem olmuştu. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Göksel, estetik iddialarıyla ilgili günler sonra açıklama yaptı.

Konser için gittiği Adana'dan bir video paylaşan 53 yaşındaki Göksel, estetik iddialarını da son noktayı koydu.

"TANIMIYORUM"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" notunu düştü.