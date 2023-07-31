Estetik iddialarına yanıt veren Özge Ulusoy güzellik sırrını açıkladı: Su içiyorum Podyumların aranan yüzü olan Özge Ulusoy, estetik eleştirileri alınca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ulusoy, burun estetiği yaptırdığını ve güzelliğini bol su içmeye borçlu olduğunu vurguladı.

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Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sık sık yüzündeki değişikliklerle gündeme geliyor.

Bir kez daha estetik iddialarının odağında olan Ulusoy, bu kez sessizliğini bozdu.

40 yaşındaki manken, hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Botoks tavsiyem"

Son halini hikaye kısmından paylaşan Ulusoy, şu notu ekledi:

Bol su sağlıklı beslenme mutlu kalp iyi insanlık e bir tane burun estetiği bol bol mezoterapi gerektikçe botoks da tavsiyem, yaşasın böyle 40 olmak.

Eski hali gündemde

Bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken, Ulusoy bir kez daha sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Ünlü ismin eski kareleri gündeme taşındı.

Özge Ulusoy'un değişimi bir kez daha dikkat çekti.