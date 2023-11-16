Estetik iddialarıyla gündeme gelen Adriana Lima sessizliğini bozdu Katıldığı bir galada yüzündeki değişim dikkat çeken model hakkında "Fransız askısı yaptırdı" iddiaları ortaya atıldı. Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorumlara yanıt verdi.

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Ünlü model Adriana Lima, sık sık gündeme gelen isimlerden.

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olan Adriana Lima, bu kez estetik iddiaları ile gündeme geldi.

42 yaşındaki model, bir film prömiyerine katıldı. Modelin yüzündeki değişim burada dikkat çekti.

Fransız askısı yaptırdı iddiası

Görenleri şaşırtan Adriana Lima’nın estetik yaptırdığı iddiaları çokça konuşuldu.

Lima’nın, Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiğini söyleyenlere yanıtı pek de gecikmedi.

Ünlü model, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Yorgun bir annenin yüzü. İlginiz için teşekkürler"

İşte o paylaşım;