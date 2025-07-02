Estetik operasyonu 9 saat sürmüştü! Gülşah Saraçoğlu'nun son hali

Birçok ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, yıllar içinde sayısızca estetik ameliyat oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha estetik operasyon geçiren Saraçoğlu'nun son hali ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde de 9 saatlik operasyona giren Saraçoğlu, 13 günlük sessiz kaldıktan sonra yurt dışına çıkmak isterken pasaport kontrolünde yaşadığı sorunu paylaşmıştı.

PASAPORTTAN ZOR GEÇTİ

Saraçoğlu, estetik olduğu için pasaportundaki fotoğrafı uyuşmadığı için sorun yaşadı. Fotoğraf eşleşmesi uyuşmadığı için parmak izi alınan modacı, onay aldıktan sonra kontrolden geçebilmişti.

ESTETİKLİ GÜLŞAH

55 yaşına giren Deniz Seki'nin doğum günü partisinde ortaya çıkan Saraçoğlu, son haliyle dikkat çekti. Ünlü modacı, doğum gününden kareleri de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.