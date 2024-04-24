Estetik operasyonu geçiren Selen Görgüzel, son halini paylaştı Magazin gündeminden düşmeyen 45 yaşındaki Selen Görgüzel, geçirdiği estetik operasyonu sonrası yeni halini, "Hoş geldin yeni Selen" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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Şarkıcı Selen Görgüzel, estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı.

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Görgüzel, geçtiğimiz ay bıçak altına yattı.

Gerdirdi

Yüzünü ve boynunu gerdiren 45 yaşındaki ünlü isim, göz kapaklarını da aldırdı.

O karelerini de sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çok gergin olduğum doğrudur" notunu ekledi.

Bir süre sonra ise bandajlı karelerini sildi.

"Hoş geldin yeni Selen"

Son olarak Selen Görgüzel, operasyon sonrası yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Günler sonra objektif karşısına geçen Görgüzel, paylaşımında "Hoş geldin yeni Selen" ifadelerini kullandı.

Beğeni yağdı

Karelerde yeni saç stili de dikkatlerden kaçmadı. Görgüzel'in paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.