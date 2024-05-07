Estetik operasyonu yaptıran Mahmut Tuncer, ilk kez canlı yayına çıktı: "Hande Sarıoğlu'na benzedim" Ünlüler arasındaki estetik ameliyat kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. Ünlü şarkıcı katıldığı programda operasyonuyla ilgili konuştu.

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ensonhaber.com

Estetik yaptıran ünlü kadınlardan sonra bu yıl erkek ünlüler de gençleşmek için ameliyat masasına yatmaya başladı.

"10 yaş gençleşti"

Mustafa Sandal, Rafet El Roman derken bu kez farklı bir isim gündeme geldi. Yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olan Mahmut Tuncer, estetik doktorunun kapısını çaldı. Tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi uygulanan ünlü türkücü, 10 yaş gençleşti.

Ünlü şarkıcı yeni yüzüyle bugün ilk kez canlı yayına çıktı. Yeni haliyle herkesin merak ettiği Tuncer, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

"Aynı estetik doktoruna gidiyoruz"

Programın sunucularından Hande Sarıoğlu, "Aynı estetik doktoruna gidiyoruz." dedi. Tuncer, "Ben de diyecektim bana benziyorsun. Yüzümüze dokunuşlar yaptırdım. Hatırlamıyorum 3-5 iğne de yaptılar." diye cevap verdi.