Estetik yaptıran Sertab Erener'e benzetilen Rafet El Roman'dan yanıt geldi

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Üç çocuk babası 55 yaşındaki Rafet El Roman, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor..

Son verdiği röportajındaki haliyle yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

Rafet El Roman, hakkındaki estetik iddialarına yanıt vermiş, sadece botoks yaptırdığını söylemişti.

Sertab Erener'e benzetildi

Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Rafet El Roman'ı estetiğiyle gündem olan Sertab Erener'e benzetti.

Sanatçıdan Ahmet Hakan'a cevap geldi.

"Karizmatik ve yakışıklı biriyim, kıskançlık yapıp gölge düşürmeyin"

"Yüzümde estetik yok" diyen Roman, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar ve sevgili Ahmet Hakan, bende estetik falan yok. 5 ay önce botoks yaptırdım, pişmanlığımı da dile getirdim. Ayrıca bu fotoğraf talihsiz çekilmiş ve üzerinde oynanmış bir fotoğraf. Başka fotoğraf da yok basının elinde, sürekli bu fotoğrafı paylaşıp estetik yaptıran ünlülerle aynı karede haber olmak önce komikti fakat artık sinir bozucu olmaya başladı.



Görüntümün bu fotoğrafla hiç bir alakası yok. gerçekte her zaman bildiğiniz gibi karizmatik ve yakışıklı biriyim, kıskançlık yapıp gölge düşürmeye çalışmayın:)