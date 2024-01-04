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Estetik yaptırmaya doymayan Büşra Pekin'in yeni operasyonu! Yüzü inceldi

Estetik yaptırmaya doymayan Büşra Pekin'in yeni operasyonu! Yüzü inceldi "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile şöhreti yakalayan ardından birçok projede rol alan Büşra Pekin, uzun zamandır değişimiyle kendisinden bahsettiriyor. Ünlü oyuncu son olarak yüzüne yaptırdığı operasyonlarla konuşuldu.