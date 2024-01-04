Estetik yaptırmaya doymayan Büşra Pekin'in yeni operasyonu! Yüzü inceldi

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de sık sık gündeme geliyor.
Sanki başka biri
"Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş, verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü.
"Yüz bandı kullanıyorum"
Pekin, yakın zamanda tamamen değişen yüzünün "estetik" dokunuşlarını kabul etmeyip "yüz bandı" kullanıyorum açıklaması yapmıştı ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıktı.
Jawline
Yeni estetik dokunuşlar yaptıran Pekin'in, Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği öğrenildi.
"Hollywood yanağı"
Ünlü oyuncunun tombul yanakları da "Hollywood yanağı" adı verilen teknikle boşaltılıp, elmacık kemikleri de belirginleştirildiği iddia edildi.
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