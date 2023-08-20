Estetik yaptırmaya doymayan Melisa Döngel: Kendimi çok seviyorum Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Melisa Döngel, "Kendimle barışık bir insanım. Sevmediğim bir çenem, bir elmacık kemiğim vardı, sadece onları doldurdum" itirafında bulundu.

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Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkla ve estetikleriyle konuşulan Melisa Döngel, değişmeye devam ediyor.

Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündem olan ancak bundan rahatsızlık duymadığını dile getiren Döngel, yeni bir açıklama daha yaptı.

Melisa Döngel açıklamasında kendisini her haliyle sevdiğini söyleyerek, estetiklerinden memnun olduğunu bir kez daha dile getirmiş oldu.

Melisa Döngel'den estetik açıklaması

Yaptırdığı estetikler ve yüzünün değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Melisa Döngel "Çok estetiği var" eleştirilerine yanıt verdi. Oyuncu Melisa Döngel, "Egoistçe olacak ama kendimi çok seviyorum." dedi.

Eski hali gündeme gelen oyuncu açıklamasının devamında "Kendimle barışık bir insanım. Sevmediğim bir çenem, bir elmacık kemiğim vardı, sadece onları doldurdum" itirafında bulundu.