Estetiklendi iddiası! Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim gündem oldu

'Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakteriyle büyük ün kazanan Hazal Kaya geçen ay yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.

"GÖRECEĞİZ"

Saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, yeni halini de sosyal medyada takipçilerine "Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz" diyerek göstermişti.

PARLIYOR

Bakımına özen gösteren iki çocuk annesi Kaya, son olarak bir güzellik merkezinden paylaşım yaptı. Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Parlayan cildi, belirgin yanak hatları ve dudaklarıyla oyuncu, estetik veya dolgu işlemi yaptırmış olabileceği ihtimallerini akıllara getirdi.