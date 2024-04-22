Estetikleriyle gündeme gelen Songül Karlı, aşk hayatıyla ilgili konuştu: "Yalnızlığa alıştım" Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve bambaşka birine dönüşen Songül Karlı, aşk hayatıyla ilgli samimi açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır birlikteliği olmadığını söyleyen Karlı, "Yalnızlığa alıştım" dedi.

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Sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, son dönemde kariyerinden çok yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşuluyor.

Son hali Hadise'ye benzetilen Karlı, son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlar sonrası kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettirmişti.

"Keşke benim kadar herkese yakışsa"

Sosyal medyada pozlarını paylaşan ve "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı'nın son hali dikkat çekmişti.

"Hayatımda yalnızca aslan gibi oğlum var"

Songül Karlı şimdi ise yakın bir arkadaşının açılış davetine katıldı. Özel hayatı hakkında açıklama yapan Karlı, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Yalnızlığa alıştım artık. İstediğim bir insan çıkmadı karşıma. Hayatımda yalnızca aslan gibi oğlum var" ifadelerini kullandı.

Songül Karlı gençleşmek için dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı, orta yüzü germe, kollar için vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe gibi işlemler için ameliyat masasına yatmıştı.