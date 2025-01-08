Estetikli güzellerden olduğu iddia ediliyordu! Burcu Özberk'ten açıklama geldi

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2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan, daha sonra da Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Özberk, son dönemde güzelliğiyle dikkat çekse de estetik iddialarıyla gündeme geliyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Özberk yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

Geçtiğimiz günlerde CNBC-e ekranlarına konuk olan Burcu Özberk, samimi açıklamalarda bulundu. Estetik iddialarına yanıt veren güzel oyuncu, "Estetik yaptırmadım. Bir diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar." dedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki haliyle karşılaştırıldığını dile getiren Özberk, "O zaman 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum zaten." dedi.