Estetikli güzellerden oyuncu Dilan Çiçek Deniz imaj tazeledi! Son hali gündem oldu

Hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık magazin sayfalarında yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde özel hayatıyla gündemde.
Sinan Çetin'in oğlu olan sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Yunanistan’ın gözde adalarından Hydra’daki tatilini tamamlayan Dilan Çiçek Deniz, tatilden döndü. Güzel oyuncu, döner dönmez imaj değişikliğine gitti.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Ünlü oyuncu saçlarını kısalttı ve kakül kestirdi. Deniz, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Deniz'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.