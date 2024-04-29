Estetikli hali gündem olan şarkıcı Sertab Erener, yeni fotoğraflar yayınladı Pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, klipteki görüntüsüne yapılan yorumlara paylaştığı yeni fotoğraflarla yanıt verdi.

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'Mecbursun' klibiyle uzun bir aradan sonra yüzünü gösteren Sertab Erener'in estetikleri dillere fena düşmüştü.

Sosyal medyada güdem oldu

59 yaşındaki Erener’in yüzündeki değişim dikkat çekti. Şarkıcının değişimi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Eleştirileri gören Sertab Erener, yeni pozların paylaştı.

Erener, yayınladığı karede yeni albümünün ve şarkıların yolda olduğunu duyurdu.

Yüzünü yakından gösterdi

Son haliyle sosyal medyayı sallayan ve alay konusu olan Erener, aslında herkese gençleşen yeni yüzünü tüm detaylarıyla gösterdi ama yine kimseyi tatmin edemedi.