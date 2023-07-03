Estetikli İlayda Şeker, güzelliğinin sırrını verdi Estetikle bambaşka biri olan Survivor eski yarışmacılardan İlayda Şeker, güzelliğinin sırrını takipçileriyle paylaştı.

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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile görkemli bir düğünle hayatını birleştiren İlayda Şeker, yarışmadan sonra da sık sık gündeme gelen bir yarışmacı.

Estetiksiz halini paylaşıyor

Mutlu evliliklerine dair pozlarını sık sık paylaşan İlayda Şeker, estetiksiz halini de zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"Güzelliğini neye borçlusun?"

Instagram hesabını aktif kullanan Şeker'e "Güzelliğini neye borçlusun?" sorusu soruldu. Eski yarışmacı, "Güzelliğimin sırrı güzellik merkezinden geçiyor." açıklamasında bulundu.

"Doğalım demiyorum"

İlayda Şeker açıklamasının devamında ise "Bu kadar basit, Allah'ın bildiğin kuldan saklamamak gerekiyor. Her işlemi de zaten size gösteriyorum, kalkıp da doğalım demiyorum. Diyenlere de sinir oluyorum." dedi.