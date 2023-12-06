Estetikli Songül Karlı makyajsız paylaşım yaptı Kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Songül Karlı'dan iddialı pozlar gelmeye devam ediyor.

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Bir dönem ekranların vazgeçilmez sunucularından biri olan şarkıcı Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Songül Karlı, kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

"Keşke benim kadar herkese yakışsa"

"Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak sıfır makyaj halini paylaştı.

Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen benzetilen ünlü şarkıcıya adeta yorum yağdı. Karlı'yı beğenen kadar beğenmeyen de oldu.