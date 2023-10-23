Estetikli Zeynep Koçak'ın son görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi: Sanki Güllü Estetikli görüntüsü ve değişimi ile sürekli gündeme gelen oyuncu Zeynep Koçak, son halini sosyal medya hesabından paylaşınca yine gündem oldu.

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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalara kazınan ve bir dönem de şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak sık sık estetikli haliyle gündeme geliyor.

"Estetiğe karşı değilim"

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Estetiğe karşı değilim" diyen oyuncu, son haliyle herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncunun son hali takipçilerinin de dikkatini çekti. Saçlarını sarıya döndüren 41 yaşındaki Koçak'ı görenler tanıyamadı.

Koçak'ı şarkıcıya Güllü'ye benzetenler de oldu.

"Eskiden ne güzeldin"

Oyuncuya "Eskiden ne güzeldin", "Badem göz ameliyatı olmuş." yorumları geldi.