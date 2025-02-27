Estetiksiz güzel Cemre Baysel Dubai'ye gitti! Arap hayranları tarzını çok beğenildi

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Popüler birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Cemre Baysel, magazin dünyasında aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan isimlerden.

Son dönemde gerek kariyeri gerek meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde estetik açıklamasında bulunmuştu. Doğal olduğunu söyleyen ünlü isim, hiçbir estetiğinin olmadığını dile getirmişti.

DUBAİ TARZI

Doğal güzel Cemre Baysel Dubai'ye gitti. Şimdilerde Leyla... Hayat... Aşk... Adalet dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel kot üstü şeffaf detaylı bluzuyla Dubai sokaklarında poz verdi.

Güzel oyuncuyu gören Arap fanları ise mesaj yağdırdı.