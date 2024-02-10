Estetikten uzak duran ünlüler: Angelina Jolie, Julia Roberts.. Genç ve güzel görünmek için bıçak altına yatan ünlüler kadar, operasyonlardan uzak duranlar da var. İşte estetiğe karşı olduklarını açıklayan dünyaca ünlü isimler...

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Estetik furyası aldı başını gidiyor.

Erkek-kadın ünlü isimler, yüzlerine ufak dokunuşlardan vazgeçmiş durumda.

Zaman zaman tanınmaz hale gelen isimler, operasyonlara doymuyor.

Estetiğe karşı duruyorlar

Bir de yüzlerine hiç dokunmayan isimler var. Güzellik uğruna bıçak altına yatmaktan uzak duran isimler, yaptıkları açıklamalarla estetiğe karşı olduklarını söylüyor.

İşte yüzüne hiç dokunmayan dünyaca ünlü isimler...

Julia Roberts

Oyuncu, kadınların yaşlandıklarını bile görmeyi beklemediği bir toplumda yaşamalarını şanssızlık olarak nitelendirmişti. Oyuncu, "Çocuklarımının sinirlendiğimde veya mutlu olduğumda bilmesini istiyorum" demişti.

Emma Thompson

İngiliz oyuncu, "Neden insanlar bedenleri kesip içine bir şeyler koyduruyor? Kendimize ne yapıyoruz? Bu uygulamaların gençlere normal bir şeymiş gibi gösterilmesinden korkuyorum" dedi.

Angelina Jolie

Jolie verdiği bir röportajda hiçbir şey yaptırmadığını ve hiçbir zaman yapmayı planlamadığını söylemişti.

Kate Winslet

Oscar ödüllü oyuncu estetik uygulamalar hakkında "Ahlaki değerlerime ve doğal güzelliğe bakış açıma tamamen aykırı" ifadelerini kulandı.

Julianne Moore

Ünlü oyuncu "Yapan insanları eleştirmek istemem ama bu uygulamaların insanları daha iyi gösterdiği fikrine inanmıyorum" dedi.

Türk ünlü isimlerden de estetikten geri duranlar var elbette.

Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Tuba Büyüküstün ve Aslı Enver de bu isimlerden biri.