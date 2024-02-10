Estetikten uzak duran ünlüler: Angelina Jolie, Julia Roberts..

Estetik furyası aldı başını gidiyor.
Erkek-kadın ünlü isimler, yüzlerine ufak dokunuşlardan vazgeçmiş durumda.
Zaman zaman tanınmaz hale gelen isimler, operasyonlara doymuyor.
Estetiğe karşı duruyorlar
Bir de yüzlerine hiç dokunmayan isimler var. Güzellik uğruna bıçak altına yatmaktan uzak duran isimler, yaptıkları açıklamalarla estetiğe karşı olduklarını söylüyor.
İşte yüzüne hiç dokunmayan dünyaca ünlü isimler...
Julia Roberts
Oyuncu, kadınların yaşlandıklarını bile görmeyi beklemediği bir toplumda yaşamalarını şanssızlık olarak nitelendirmişti. Oyuncu, "Çocuklarımının sinirlendiğimde veya mutlu olduğumda bilmesini istiyorum" demişti.
Emma Thompson
İngiliz oyuncu, "Neden insanlar bedenleri kesip içine bir şeyler koyduruyor? Kendimize ne yapıyoruz? Bu uygulamaların gençlere normal bir şeymiş gibi gösterilmesinden korkuyorum" dedi.
Jolie verdiği bir röportajda hiçbir şey yaptırmadığını ve hiçbir zaman yapmayı planlamadığını söylemişti.
Kate Winslet
Oscar ödüllü oyuncu estetik uygulamalar hakkında "Ahlaki değerlerime ve doğal güzelliğe bakış açıma tamamen aykırı" ifadelerini kulandı.
Julianne Moore
Ünlü oyuncu "Yapan insanları eleştirmek istemem ama bu uygulamaların insanları daha iyi gösterdiği fikrine inanmıyorum" dedi.
Türk ünlü isimlerden de estetikten geri duranlar var elbette.
Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Tuba Büyüküstün ve Aslı Enver de bu isimlerden biri.
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