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Şarkıcı Nadide Sultan, Kilyos'taki evinde kaza geçirdi. Dudağı patlayan şarkıcı, soluğu hastanede aldı.

Yaşadığı olayı anlatan ünlü şarkıcı, dudağına dikiş atıldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı ''Konuşamıyorum, dikiş atıldı canım acıyor. Evde kadına yardım ediyordum, buzdolabının sebzeliği sıkışmış. Kadına yardım edeyim dedim. O bölme sıkışmış ben de şişelerin olduğu yeri çıkarırken yumrukla sert bir şekilde vurunca yüzüme geldi. Doktor acil gel dikiş lazım dedi.

"4 DİKİŞ ATILDI"

Dikiş attılar. Burnumla dudağımın arasında geldiği için 4 dikiş atıldı. Şu anda konuşamıyorum. Moralim de biraz bozuk. İz kalacak diye korkuyorum. Ama sanki dudak çizgisinde kalacak. O da çok belli olmayacak.'' ifadelerini kullandı.