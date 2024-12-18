Ev sahibi Harika Avcı'nın evine polisle girdi

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80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, zor günler geçiriyor..

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği bilinen Harika Avcı'nın kendini eve kapattığı öğrenildi..

EV SAHİBİ POLİSLE KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Avcı'nın ev sahibi, uzun süre haber alamayınca polislerle evine gitti ve kapıyı kırmak zorunda kaldı.

Avcı'nın çığlıkları üzerine polisler, evde olduğunu anladı.

HARİKA AVCI TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak evine girilmesine tepki gösteren Avcı'nın daha sonra ortadan kaybolması dikkat çekti.

EV BOŞALTAN AVCI'NIN NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYOR

Kanal D Haber ekibi bugün Avcı'nın evine gitti.

Onu merak eden komşuları, anahtarı kapının üstündeki daireyi açtı ancak Avcı'ya ulaşamadı.