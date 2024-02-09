Ev sahibi ile mahkemelik olan Pucca'dan açıklama geldi: "Kiramı ödeyemiyorum" 'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın, 16 aydır kirasını ödemediği nedeniyle ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü fenomenden açıklama geldi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya 'Pucca' olarak bilinen Selen Pınar Işık'ın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, geçtiğimiz günlerde 16 aydır kirasını alamadığını açıklamıştı.

İki buçuk yıldır 'Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "İyilikten maraz doğdu" diyerek 'Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.

Sessizliğini bozan Pucca, konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur"

'Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet, ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi, yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar.

"Zor günler geçiriyorum"

Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi...'

Evi boşaltma sürecinde olduğunu ve davanın devam ettiğini de söyleyen Pucca, 'Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.' açıklamasını yaptı.