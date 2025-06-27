Ev sahibiyle davalık olmuştu: Mustafa Sandal’ın kirası mahkeme kararıyla artırıldı

Türkiye’de son yıllarda yükselen kira fiyatları, yalnızca dar gelirli vatandaşları değil, ünlü isimleri de etkiliyor.

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar giderek artarken, kimi zaman bu krizler mahkemelik oluyor.

Özellikle büyük şehirlerde, ev sahiplerinin piyasa koşullarından bağımsız olarak “emsale göre” yaptığı zam talepleri, kiracıları zorlarken, bu tabloya son olarak ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da eklendi.

EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK OLMUŞTU

Sandal, İstanbul Etiler’de yaşadığı 3+1 daire için ödemekte olduğu 65 bin TL’lik kira bedelinin, ev sahibi İrem Argat tarafından 170 bin TL’ye çıkarılmak istenmesine itiraz etmişti.

Talebi “fahiş” olarak değerlendiren Sandal, ev sahibinin asıl niyetinin tahliye olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

KİRASI 135 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Ancak davadan Sandal’ın aleyhine karar çıktı.

Mahkeme, talep edilen 170 bin TL'yi yüksek bularak reddetti ancak mevcut kira bedelini de düşük buldu.

Yasal çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda, Sandal’ın kirası 65 bin TL'den 135 bin TL'ye yükseltildi.

NE OLMUŞTU

Mustafa Sandal'ın Etiler'de yaşadığı 3+1 evin sahibi İrem Argat, 65 bin TL olan kirayı 170 bin TL'ye çıkartmak istedi.

Sandal'ın talebi kabul etmemesi üzerine Argat, mahkemeye başvurdu.

Argat'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Argat'ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez.Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır.Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz."

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Mustafa Sandal ise kira için talep edilen miktarın fahiş fiyat olduğunu belirterek davanın reddini istedi ve ev sahibinin amacının kendisini tahliye ettirmek olduğunu belirtti.