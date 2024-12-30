Evde Tek Başına'nın Kevin'i Macaulay Culkin'in son hali gündem oldu

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"Evde Tek Başına" başına filminin yıldız ismi son haliyle gündem oldu.

Kevin isimli küçük bir çocuğa hayat veren 44 yaşındaki Macaulay Culkin, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

BİR EVLİLİK YAPTI

Culkin, 1998 yılında kendisi gibi oyuncu olan Rachel Miner ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2002'de boşanmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra da Mila Kunis ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, altı yıllık birlikteliklerini 2012'de sonlandırmıştı.

BİR ÇOCUĞU VAR

Ünlü isim, 4 yıldır ise Brenda Song ile ilişki içerisinde.

Ünlü isim, 2021 yılında sevgilisi Brenda Song'dan bir çocuk sahibi oldu. Ünlü oyuncunun, bebeğine bir trafik kazasında yaşamını yitiren ablası Dakota Culkin'in adını verdiği öğrenilmişti.