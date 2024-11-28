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Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda ayrılan Lucas Torreira ve Devrim Özkan, ayrılığa çok fazla dayanamayınca aşklarına ikinci kez şans vermişlerdi.

Mutluluklarını sık sık gözler önüne seren Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan yeni bir görüntü geldi.

DEVRİM'İ KIZDIRDI

Evlerinde top oynayan çiftten Torreira şut çekti. Attığı top Devrim Özkan'a çarptı. Çok sinirlenen ünlü oyuncu, sevgilisine doğru koşarak Torreira'yı tutup havaya kaldırdı. O anlar ise görenleri güldürdü.

Özkan, Torreira ile olan ilişkisini "Ben yenge değilim, o enişte... Ben Türk'üm; o yüzden ben yenge değilim, Torreira'ya enişte desinler." sözleriyle de açıklamıştı.