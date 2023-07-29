Eve kapanmıştı! Nesrin Cavadzade plajda babasıyla poz verdi

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Nesrin Cavadzade, plajda verdiği çıplak pozları sonrası eleştiri yağmuruna tutuldu.
Plajda üstsüz güneşlendiği için eleştirilen oyuncu, uzun bir süre ise kendisini eve kapattı.
Yaşadığı zor günleri atlatan başarılı isim, bu defa babasıyla birlikte plajda poz verdi.
Nesrin Cavadzade'den babasıyla kareler
Babasıyla birlikte şezlongda pozlar veren ünlü oyuncu o anlarını takipçileriyle paylaştı.
Nesrin Cavadzade, babası ile eğlenceli karelerine; 'Cool baba' notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yer aldı.