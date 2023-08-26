Evin içinde botla gezen Bensu Soral'a eleştiri yağdı Yazın sıcağında askılı ve şortunun altına bot giymeyi tercih eden Bensu Soral, sosyal medyanın diline düştü.

ensonhaber.com

Son olarak başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Tuzak dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Bensu Soral, tatilden döndü.

Eşiyle çıktığı tatilde sezonun yorgunluğunu atan Soral, yeni pozlarını sosyal medya hesabına yükledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden ev hallerini takipçileriyle paylaşan Soral askılı ve şortunun altına bot giymeyi tercih etti.

"Evde bot giydi, olay oldu

Sıcak havaya aldırış etmeden evde bot giyen Bensu Soral'ın paylaşımına "Yaz ayında evde botla mı dolaşıyorsun?", "Yaz günü kar botuyla takılman ilginç" ve "Ayaklarım yandı" gibi yorumlar yapıldı.

Gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Bensu Soral tüm eleştirilere çektiği story ile yanıt verdi.

Güzel oyuncu, "'Abla bu sıcakta bot mu giyiyorsun?', 'Evde ayakkabıyla mı dolaşıyorsun?'... "İnsanların ne söyleyeceğinden ya da ne düşüneceğinden duyduğunuz korkunun sizi yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan alıkoymasına izin veremezsiniz, yoksa hiçbir şey yapmazdık" ifadelerini kullandı.