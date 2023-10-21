Evladını kabul etmeyenden yıllar sonra kavuşana! İşte babalık davası açılan ünlü isimler Magazin dünyasında sevilen isimler kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da dikkat çekiyor. Bu kez oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızlarının ortaya çıkmasıyla, babalık davası açılan isimler merak edildi. İşte o ünlüler...

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Televizyon ekranlarının ve müzik dünyasının sevilen isimlerinin özel hayatları sıkça merak ediliyor.

Evlilikleri, yaşadığı aşklar, çocukları hayranlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

Hal böyle olunca kimi zaman şaşkına çeviren olaylar açığa çıkıyor.

Akpınar'ın yıllar sonra kabul ettiği kızı...

Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın, yıllar sonra ikiz kız çocukları ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu, Akpınar’ın biyolojik babası olduğunu öğrenince mahkemeye başvurdu ve DNA testi talep etti.

Ardından dava sonuçlandı ve testin sonunda ikilinin baba kız oldukları öğrenildi.

İkiz oldukları ortaya çıktı

Bu gerçeği 21 yaşında öğrendiğini belirten Nebioğlu, çok geçmeden bir ikizinin olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine ikinci kez DNA testi yapılması için harekete geçildi ve mahkeme kararı henüz açıklanmadı.

Akpınar, 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli.

Olay, magazin gündeminde yer almaya devam ederken, babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimleri bir kez daha hatırlayalım...

Oğlunu kabul etmiyor

Bu davada en çok konuşulan isimlerden biri de hiç şüphesiz oyuncu ve türkücü Emrah...

1990 yılında Bursa konserinde tanıştığı Ebru Çolak ile birlikte olan Emrah, 2 yıl sonra gerçekle yüzleşti.

Çolak, oğlu Tayfun için türkücüye babalık davası açtı ve dava tam 8 yıl sürdü.

Baba olduğunu reddeden Emrah da karşılık olarak dava açtı. En son DNA testiyle biyolojik babası olduğu ortaya çıkan Emrah, bu gerçeği kabullenmedi.

Bu nedenle tüm ısrara rağmen oğlu Tayfun ile görüşmüyor.

Tatlıses kızını kabul etti

Bir diğer hafızalarda yer edinen isim ise imparator İbrahim Tatlıses.

Tatlıses’in, sevgilisi Işıl Çıtak’tan 1989’da kızı dünyaya geldi.

Kızı Dilan Çıtak, babasının soyadını almak için harekete geçti. Babalık davasının ardından Tatlıses, yıllar sonra kızını kabul etti.

Bir dargın bir barışık olan baba-kız, en son Dilan Çıtak’ın dünyaevine girmesiyle yeniden bir araya geldi.

Kızlarının miras savaşı

Müzisyen Erol Büyükburç da bu listede yer alan ünlülerden biri.

Esra Şimşek, Büyükburç’un kızı olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla kızı olduğunu ispatlayan Şimşek, daha sonra miras için dava açtı.

2015 yılında hayatını kaybeden Büyükburç, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç’a bırakmış, Jeyan Büyükburç ile Özlem Derya Büyükburç itiraz ederek dava açmıştı.

5 milyon dolarlık miras için başlayan savaşa Şimşek de dahil oldu.

Hakan Çubukçu, Hakan Ural oldu

Son isim ise Selçuk Ural….

Ceyhan Çubukçu’dan dünyaya gelen oğlu Hakan Ural ile uzun yıllar gerilim yaşayan baba Ural, “Tek gecelik ilişkimin ürünü.” Diyerek skandal bir açıklamada bulunmuştu.

1968 yılında doğan ve gözlerde uzak büyüyen Hakan Ural Ural’ın annesi, babalık davası açtı. Ardından 14 yaşına geldiğinde mahkeme kararıyla Hakan Çubukçu, Hakan Ural oldu.