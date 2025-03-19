Evlenmeleri bekleniyordu! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı

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Hm aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren isimlerden biri olan Kerem Bürsin'den kötü haber geldi.

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isim bir süredir beraber olduğu Melisa Sabancı ile yollarını ayırdı.

AİLELER UYMADI

2024 yılının Mayıs ayında aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı geçtiğimiz günlerde aileleriyle tanışmıştı.

Yakın zamanda evlenecekleri konuşun çiftten Sabancı, Kerem Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.