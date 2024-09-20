Evlenmesi bekleniyordu! Oyuncu Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı

Haber Merkezi
Fenomen yapımlardan Payitaht Abdülhamid, Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak ve Yaban Çiçekleri'nde yer alan ünlü oyuncu Akın Akınözü, özel hayatıyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmenin acısını yaşayan Akın Akınözü'nün, uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.
"EVLİ GİBİYİZ" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen çiftten Akınözü, “Zaten evli gibiyiz.” şeklinde yanıt vermişti.
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