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Evlenmesi bekleniyordu! Oyuncu Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı

Evlenmesi bekleniyordu! Oyuncu Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı Ebru Şahin ile başrollerini paylaştığı Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Akın Akınözü, yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle yollarını ayırdı.