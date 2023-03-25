Evliliğe gidiyordu! Ahmet Kural ve sevgilisi ayrılık kararı aldı: Dostça bitirdik.. 2019 yılında aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ortak bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Oyuncu Ahmet Kural, bir dönem büyük aşk yaşadığı şarkıcı Sıla ile olaylı bir ayrılık yaşadı.

Ardından aradığı aşkı ise avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin’de buldu.

4 yıldır mutlu bir birliktelikleri olan çift, sosyal medya hesaplarından sık sık aşk pozlarını hayranlarının beğenisi sunuyordu.

Büyük bir hayran kitlesi olan ikilinin evlilik kararı aldıkları öne sürülmüştü.

"Dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık"

Son olarak çiftten üzücü bir haber geldi. Ortak bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyuran Kural ve Şahin, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Hayranların üzüldüğü ayrılık haberi sosyal medyada gündem oldu.