Evliliği anlatan Ali Atay'ın Hazal Kaya itirafı şaşırttı: "Korkuyorum" İki çocuğunun annesi Hazal Kaya ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Ali Atay, evliliği ve eşini anlattı. İtirafta da bulunan Atay, Hazal Kaya'dan korktuğunu söyledi.

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İki ünlü oyuncu Ali Atay ile Hazal Kaya, 5 yıl önce dünyaevine girmişti. Ünlü çift, evlendikleri yıl oğlu Fikret'i, 2023'te de kızları Süreyya'yı kucaklarına almışlardı.

1 yaşına basan kızları için geçtiğimiz gün doğum günü organize eden oyuncu çift, kızlarının yüzünü de ilk kez göstermişti.

Partiden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Hazal Kaya, kızının yüzünü de ilk kez paylaşmıştı.

Kaya paylaştığı fotoğraflara, "Canım kızım, kalbim Süreyya’m. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu hala inanamıyorum! İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğraflara baktıkça gözlerim doluyor, sizinle aile olmak ne güzel." yazmıştı.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftten Ali Atay, şimdi ise katıldığı programda özel hayatına dair açıklamalarıyla gündem oldu.

Sunucunun “Sen Leyla’nı buldun mu?” sorusuna Ali Atay, şu yanıt verdi:

"Leyla’mı gerçekten buldum"

"Buldum yüzde 100. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum.

"Şefkat de var hırçınlık da…"

Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da…

Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratıyorsun öyle bir an geliyor ki benim burada durmamım bir anlamı yok diyebiliyorsun.

Aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle…Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela…

Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…"

"Kıskanıyorum"

Ali Atay, eşi Hazal Kaya'yı kıskandığını "Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de! Gerçekten net bunu yaşıyorum…" sözleriyle ifade etti.

“Hazal’dan kim korkmaz?"

Sunucunun "Hazal’dan korkuyor musun?" sorusu üzerine “Hazal’dan kim korkmaz? Hazal’dan korkulur çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey, ilişkilerimde de güçlü insan, ayakta durabilen, istikrarlı, güven veren; bir kadının böyle olması… Evimde böyle bir kadın var." yanıtını verdi.