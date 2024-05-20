Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den kötü haber geldi. Çift evliliklerini bitirme kararı aldı.

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2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Demirel ve Türkiye milli takımının eski kalecisi Volkan Demirel, 2010 yılında dünyaevine girmişti.

İki çocukları var

Ünlü çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.

Herkesin örnek çift olarak gördüğü Volkan ve Zeynep Demirel'in ayrılık haberi geldi.

14 yıl sürdü

Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini bitiyor.

Sabah gazetesinin köşe yazarı Bülent Cankurt'un iddialarına göre, ünlü çiftin aşkına nazar değdi. Daha önce boşanmak isteyen Zeynep Demirel, Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Bu defa ise kararlı olan Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.