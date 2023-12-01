Evliyken rol arkadaşıyla yakalanmıştı: Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı İhanet haberleriyle gündeme gelen oyuncu çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan, dört yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

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Beş yıl önce evlenen oyuncu çift Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Yaklaşık üç aydır devam eden boşanma davası, Adalar Adliyesi’nde görüldü. Çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Bülent Emrah Parlak ile görüntülenmişti

Elit Andaç Çam'ın, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındayken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Asmalımescit'te aşka geldiler

Asmalımescit'te bir mekanda eğlenen ünlü oyuncular, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşamıştı. Ünlü oyuncuların bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.