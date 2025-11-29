Evrim Akın hakkındaki iddiaları gözyaşları içinde yalanladı: Ben iyilikten başka ne yaptım size?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Genç oyuncu Asena Keskinci, yıllar önce birlikte rol aldıkları 'Bez Bebek' dizisinin setinde Evrim Akın'ın mobbinglerine maruz kaldığını açıklamıştı.

Keskinci, Akın'ın ailesinin ayrılığında rolü olduğunu öne sürerek, "Evrim Akın yıllardır babamla aynı evde yaşıyor" sözleriyle gündemi salladı.

Akın'ın yüzüne sigara dumanı üfleyip "Kanser olacaksın" dediğini ve işten kovdurmaya yönelik tehditlerde bulunduğunu söylemişti.

"SİGARAYI YÜZÜME ÜFLERDİ"

Keskinci sette yaşadıklarıyla ilgili şunları söylemişti:

"Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?' gibi sözler söylüyordu."

"O ZAMANDAN BERİ BABAMLA BİRLİKTE YAŞIYOR"

Keskinci, Evrim Akın'ın boşanma sürecindeki annesi ve babasını barıştırmak için harekete geçtiğini, fakat sonra üvey annesi konumuna geldiğini belirterek Akın'ın o zamandan beri babasıyla yaşadığını belirtti.

Babasıyla boşanmanın ardından görüşmediğini söyleyen Keskinci, "Bunları neden şimdi anlatıyorsun?" diye soranlara ise şöyle cevap veriyor; "Birileri mutluluk pozları veriyorsa utanmadan, 'ben neden yaşadığım şeyleri anlatmıyorum?' dedim."

EVRİM AKIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu kez de iddiaların merkezindeki Evrim Akın konuştu.

"Beni bilen bilir; kadın çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu" diyerek sözlerine başlayan Evrim Akın, hakkında çıkan ve ardı arkası kesilmeyen iddiaların 'itibar suikastı' olduğunu söyledi.

"İYİLİKTEN BAŞKA NE YAPTIM SİZE?"

Akın, 10 gündür suskunluğunu koruyarak hazmetmeye çalıştığını belirterek, kariyeriyle oynandığını ve kendisinin iyilikten başka bir şey yapmadığını savundu.

Kameralar karşısında gözyaşlarını tutamayan Akın "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap düştüm. İyilikten başka ne yaptım? Annesi doğum günümü kutluyor. 'İyi ki hayatımızdasın' diyor" dedi.

'ZORBALIK' VE 'SİGARA' İDDİALARINA YANIT

Hakkındaki 'zorbalık' ve 'sigara dumanı üfleme' iddialarına sert çıkan Akın, ne kimsenin eşinden telefon istediğini ne de bir çocuğun yüzüne duman üflediğini vurguladı.

Sosyal medya yazışmalarının iddiaların aksini ispatladığını belirten Akın, "Sette sigara içmek zaten yasaktır. Hadi yaptım diyelim, Tan Sağtürk gibi çocuklarla çalışan bir isim ve rahmetli Oya Aydoğan gibi isimler buna sessiz mi kalırdı?" diyerek kendini savundu.

"3 YILDIR KESİNTİSİZ BİRLİKTEYİZ, YUVA YIKMADIM"

İddiaların kaynağı olan kişiyle ilişkisi hakkında da net bir açıklama yapan Akın, bu kişinin 2011 yılında kendisine sosyal medyadan mesaj attığını söyledi. 2020 ya da 2021 yılında gelen duygusal mesajın ardından 6 ay sonra kendisini aradığını belirten Evrim Akın, "Evet, 3 yıldır kesintisiz olarak birlikteyiz. Ben ne kimsenin yuvasını yıktım ne de babasından ayırdım. Zaten o dönem benim de bir ilişkim vardı" diyerek ilişkisini resmen doğruladı.

Akın, tüm bu süreçte kendisini hiç bu kadar üzgün ve çaresiz hissetmediğini dile getirerek, "İftira çok kötü bir şeymiş ve ilk kez deneyimliyorum. Benim tek suçum iyilik yapmak" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.