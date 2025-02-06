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Haber Merkezi

Yıllardır ekranlarda olan 45 yaşındaki sunucu ve oyuncu Evrim Akın imaj değişikliğine gitti. Evrim Akın, yeni saçlarını Instagram hesabından paylaştı.

YENİ HALİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Instagram hesabından paylaşım yapan Evrim Akın saçlarını daha da kısa kestirdi. Aynı zaman da kakül de yaptıran ünlü isim yeni imajını Instagram hesabından da paylaştı.

Her zaman fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Evrim Akın'ın yeni imajı da oldukça beğenildi.