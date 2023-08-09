Evrim Alasya kendisine "Fahişe" diyen takipçisini ifşa etti Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini mahkemeye vereceğini duyurdu.

ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, sosyal medyada kendisine gelen bir mesaja isyan etti.

Alasya, hakaret içerikli mesajlar gönderen kadın takipçisini ifşa ederek dava açacağını söyledi.

"Seviştin, öpüştün"

Bir kullanıcı, paylaşımlarından dolayı hedef aldığı ünlü oyuncuya "Habire dudak dudağa, seviştin, öpüştün. Fahişe halinle salladın. Sizin yurtdışında yaşayacak durumunuz var defolup gitsenize beğenmediğiniz ülkede ne arıyorsunuz? Kendini iyice Kıvılcım rolü saçmalığına kaptırdın" dedi.

Gelen mesajlara sessiz kalmayarak takipçisini ifşa eden Evrim Alasya ise şu sözlerle öfke kustu:

"Bu hanım öğretmenmiş!"

"Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili. 'çok şükür huzurlu'ymuş. Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa! 'Fahişe' olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede.

"Ülkenin öğretmenleri bu haldeyse durum vahim"

Bakalım benimle ilgili derdi neymiş! Bu çirkin örnek üzerinden genelleme yapmak istemem ama bu ülkenin öğretmenleri bu haldeyse durum gerçekten vahim. Artık mahkemede anlatsın bakalım neden rahatsız olmuş benden! Ha bir de hayatı çevreyi koruyormuş."